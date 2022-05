Vernissage | Spazio - Visioni intrecciate

Presenti 45 opere internazionali selezionate tra le finaliste delle ultime edizioni di Arte Laguna Prize, già esposte all’Arsenale Nord di Venezia, arrivano a Valdobbiadene in una mostra che ruota intorno al concetto dello spazio, declinato sotto l’aspetto architettonico, naturale, interiore ed onirico, creando una trama di visioni che si intrecciano tra di loro aprendosi all’altro, in un concatenarsi di ideali unici come gli artisti che hanno prestato la loro voce per narrare il mondo in cui viviamo.



La mostra SPAZIO – VISIONI INTRECCIATE accompagna il visitatore a scoprire le diverse declinazioni dell’arte contemporanea (pittura e fotografia, arte digitale e video arte, scultura e installazione, art design), invitandolo a sovvertire la sua prospettiva e ampliare la sua visione del mondo tramite le opere presentate.