La verticale di Mendelssohn: scoprire il maestro dal solista al trio

L'arrivo degli ospiti è previsto dalle ore 10:45 in poi. Il concerto inizierà alle ore 11:00 per un'ora circa

Quando Dal 14/11/2021 al 14/11/2021 L'arrivo degli ospiti è previsto dalle ore 10:45 in poi. Il concerto inizierà alle ore 11:00 per un'ora circa

L'OPERA

Domenica 14 Novembre, sulle note di Mendelssohn, si esibirà a Caffè Caffi il trio formato da Rene?e Guerrini (violino), Costanza Battistella (violoncello) e Davide Vio (pianoforte) durante la consueta colazione concerto.



Il repertorio tratterà tutte le sfumature d'esibizione di Felix Mendelssohn (1809-1847), dalla Fantasia su "L' ultima rosa d'estate", Op. 15, proseguendo poi con il duo Lied ohne Wort Op. 109, e terminando con il trio n.2 in Do minore, Op. 66.





GLI ARTISTI

Costanza Battistella e Davide Vio (violoncello e pianoforte) suonano in duo dal 2016; il duo e? nato al Liceo Musicale di Venezia, si e? esibito in numerosi concerti e ha ottenuto premi in importanti concorsi:



- 1° Premio Assoluto al II Concorso Nazionale “Scuole in Musica”, Verona (2017)



- 1° Premio al XII Concorso Internazionale “Musica Insieme”, Musile di Piave (2017)



- 1° Premio al XIII Concorso Internazionale “Musica Insieme”, Musile di Piave (2018)



Nell'ottobre 2018 il duo ha partecipato al Concerto delle Eccellenze del Liceo Musicale 2017/2018, esibendosi nella Sala Concerti del Conservatorio “B. Marcello” di Venezia

Nel 2020 invece si e? formato il trio Rene?e Guerrini - Costanza Battistella - Davide Vio (violino, violoncello e pianoforte), che ha studiato nella classe di Musica da Camera della Prof.ssa M. Bertagnin del Conservatorio “B. Marcello” di Venezia.



Rene?e Guerrini (violino), nata a Roma il 17 giugno 1994, frequenta dall’eta? di sette anni corsi di musica classica, antica, barocca e rinascimentale suonando sia il violino sia il flauto dolce. Dal 2016 frequenta il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia perfezionandosi nello studio del violino classico.