A Serravalle con Vi-Ve in vintage rivivono gli anni ‘70

Domenica 10 settembre 2023 ritorna il vintage a Vittorio Veneto. Nel centro storico di Serravalle, infatti, l’associazione Serravalle Viva organizza la sesta edizione di Vi-Ve in vintage, festival completamente dedicato al vintage in tutte le sue declinazioni: abbigliamento, oggetti cult, moda, pezzi di arredo e di collezionismo, ma anche cibo, musica, motori, giochi e tanto divertimento per tutta la famiglia. Dalla mattina alle 9 alla sera alle 20, Vi-Ve sarà una giornata pensata per tutti, una manifestazione che

si snoda in tutto il quartiere, per l’occasione reso isola pedonale, unendo le piazze con un mercatino di espositori tutti a tema vintage, momenti musicali, flash mob, spettacoli itineranti, esposizioni di veicoli d’epoca, spazio giochi per i più piccoli e area ristoro con lo street food dei truck in piazza Minucci. Una novità di quest’edizione sarà il servizio gratuito di bus navetta, che consentirà di raggiungere più facilmente Serravalle lasciando la macchina in posteggio senza troppi pensieri. Il bus farà la spola tutto il giorno da piazzale Consolini (parcheggio della pista di atletica) a via Cavour, all’ingresso della manifestazione.

«Vi-Ve è una specie di macchina del tempo per esplorare il vintage nelle sue tante forme» – spiega il presidente di Serravalle Viva, Alberto Torresan – «Nelle passate edizioni la manifestazione ha riscosso un grande successo, coinvolgendo migliaia di persone, con molti visitatori provenienti da fuori città. Questo riscontro ci rende particolarmente felici, non solo per il numero di partecipanti, ma anche per la natura stessa del festival, davvero unica: un momento di festa genuino, spontaneo, accogliente... d’altri tempi appunto».

Musica. Doppia sessione di dj set in piazza Foro Boario: alla mattina con Joe Belvedere (dal Funky, soul, r&b all’Acid Jazz, tutto rigorosamente su vinile) e al pomeriggio con dj Max, (tutti i generi musicali anni ‘70, sempre su vinile, 45 e 33 giri). Doppia sessione anche di musical in pillole, in piazza Flaminio, con la collaborazione di AliEstese. La mattina alle 11.30 con “Il mago di Oz” e il pomeriggio alle 15.30 con “Grease”. Si finisce alla grande, alle 17.30, ancora in piazza Flaminio, con il concerto dal vivo delle Onde Beat, gruppo trevigiano di cinque ragazzi che propone un repertorio interamente ispirato all’esperienza beat italiana e alle sonorità degli anni ‘60 e ‘70.



Mostre e attrazioni. Tante saranno le esposizioni di collezionisti e appassionati. Davanti al collegio Dante ci sarà una mostra di bici Graziella, mentre auto e moto d’epoca saranno in esposizione in piazza Foro Boario e in piazza Fontana. Alle 16, nell’androne di palazzo Minucci, il negozio Capricci Solo Donna di Vittorio Veneto presenta una speciale sfilata di moda, dedicata agli ‘70. In piazza Vecellio sarà aperto uno spazio bimbi, la mattina con l’intrattenimento d’altri tempi della LudoBussola e il pomeriggio con l’area giochi curata da Stefania. Per tutta la giornata si alterneranno inoltre le esibizioni del giocoliere Manuele Pascal, Madame G trampoliere itinerante e lo spettacolo dei burattini di La casa degli gnomi.

Prologo. Come prologo a Vi-Ve in vintage 2023, per riscaldare l’atmosfera vintage, la sera di sabato 9 settembre in piazza Flaminio ci sarà una speciale festa anni ‘70, che inizierà con una cena a tema e proseguirà poi con la musica del Kollettivo Stesi e il loro originale percorso tra funk, jazz, hip hop e psichedelia. E per i cinefili, momento film cult anni ‘70 a cura del Cineforum Vittoriese, nella Loggia di piazza Minucci con la proiezione di Lo squalo.

L’iniziativa è sostenuta da diversi sponsor, fra i quali Banca Prealpi SanBiagio Credito Cooperativo, a testimonianza dell’interesse e dell’attenzione da parte delle istituzioni verso questo genere di manifestazioni: eventi di qualità, che creano occasioni di incontro e offrono esperienze inedite per la comunità.

Il vicesindaco Gianluca Posocco esprime «un sentito ringraziamento a Serravalle Viva per la passione, l’impegno e la dedizione nell’organizzare un evento importante certo per Serravalle, ma anche per tutta Vittorio Veneto. Queste sono le manifestazioni che danno lustro alla città e, come amministrazione, ci teniamo che continuino a crescere nei prossimi anni». Maggiori informazioni, anteprime, aggiornamenti e tutto il programma della giornata si possono trovare sulla pagina Facebook di Vi-Ve in vintage o sul sito www.viveinvintage.it.