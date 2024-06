La Via dell'Acqua - Escursione a Cison di Valmarino

Dalla piazza di Cison di Valmarino si procede verso nord, fino ad attraversare il torrente Ruio e arrivare all’ ex Mulino Fiorin, su cui è visibile l’ultima ruota esistente. Un tempo infatti l’acqua del Ruio con tutte le sue canalette dava energia a diversi opifici. Da qui parte il sentiero vero e proprio, denominato Via dell’Acqua o Via dei Mulini, che si snoda lungo il torrente passando da una sponda all’altra percorrendo dei ponticelli di legno, in un ambiente davvero incantevole. La nostra passeggiata attraversa dei paesaggi molto vari, in alcuni tratti ci si trova all’ombra del bosco, in altri in spazi più aperti e si possono osservare piccole gole, dirupi, cascatelle e invasi scavati dal continuo scorrere dell’acqua.

Il tutto con le bellissime montagne che fanno da cornice.

Si giungerà così al suggestivo Bosco delle Penne Mozze, un memoriale di quasi 2.500 stele in bronzo immerse nel bosco a memoria dei caduti.



