Questo Giovedì, per la rassegna via Diaz in Jazz, organizzata dai locali di via Diaz in centro a Treviso, vanno in scena due concerti. Alle 19.00 apre il quartetto composto da Alessandro e Massimiliano Gajo, Alessandro Barbieri e Lorenzo Tonon, a seguire alle 21.00 il progetto OVERMILES con Gianluca Mosole, Paolo Carletto, Rob Daz, Nicholas Kocks.