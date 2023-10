Viaggio a sud - Conferenza di Chris Watson

Martedì 10 ottobre alle 19:00 Chris Watson, uno dei più importanti sound artist a livello internazionale, sarà a Fabrica a Catena di Villorba per una conferenza che accompagnerà il pubblico in un viaggio sonoro dalle sponde dell'Adriatico al Polo Sud.



Fondatore di Cabaret Voltaire, influente gruppo di musica sperimentale attivo tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, Watson si è specializzato nella registrazione dei suoni degli animali selvatici e del loro habitat naturale creando installazioni sonore che catturano lo spirito del luogo.



Ha collaborato con la BBC in numerose produzioni vincendo premi internazionali, tra cui due BAFTA. Le sue installazioni sono state presentate in importanti gallerie e musei, tra cui la National Gallery di Londra, il Louvre di Parigi e la Triennale di Aichi in Giappone.



Ingresso gratuito senza prenotazione

Conferenza in lingua inglese



Fabrica Auditorium

Via Postioma, 54/F



press@fabrica.it