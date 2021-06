Terzo ed ultimo Episodio - In viaggio con Orsola “Le signore della musica il mito delle virtuose vivaldiane”.

Museo di Santa Caterina, Sabato 12 Giugno 2021 alle ore 20,45.



Le storie di Sant’Orsola sono arrivate al terzo e ultimo appuntamento, Sabato prossimo il 12 Giugno andrà in scena Luca Scarlini, narratore, story teller e drammaturgo con le vicende delle Signore della musica e il mito delle virtuose vivaldiane. La parte musicale vedrà l’esecuzione dello Stabat Mater RV621 di Antonio Vivaldi un’opera che presenta pagine mirabili e che vedrà la partecipazione dell’orchestra Oficina Musicum Venetiae diretta dal Maestro Riccardo Favero e della raffinatissima interprete internazionale la contralto Sara Mingardo una delle rarissime voci di autentico contralto della scena musicale odierna.

La vicenda di Vivaldi con le sue allieve della Pietà, ha dato impulso a molte storie, più o meno pettegole, con romanzi, film e minacciate serie tv. Nel solco del mito di Sant'Orsola e della spiritualità femminile delle Orsoline, assai diffusa in Veneto tra '600 e '700, un racconto sulle suonatrici di Vivaldi fuori dal mito, nella cronaca di una operosità quieta e paziente, che portò, secondo le parole del severo musicologo, il presidente Des Brosses, a una qualità orchestrale d'eccellenza, mai sentita prima in Europa. Sulla scorta del magnifico ricamo letterario ordito da Anna Banti in Lavinia fuggita (1957, dalla raccolta Il coraggio delle donne), e di alcune folgorazioni de Il concerto barocco di Alejo Carpentier, Luca Scarlini vicende di donne e musiche, sullo sfondo dello Stabat Mater, pagina sublime del repertorio sacro vivaldiano.

Tutti gli appuntamenti rientrano nella stagione promossa dal Comune di Treviso “Estate Incantata 2021” ed è sostenuta dalla Regione del Veneto.

L’ingresso sarà libero ma è consigliata la prenotazione al numero 333.3349990 Email info@lastravaganza.org.

