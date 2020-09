Viaggio nel sacro tra Piave e Livenza - fede, arte e musica nelle chiese del territorio

Domenica 27 settembre 2020 ha il via la seconda edizione dell'iniziativa culturale "Viaggio nel sacro tra Piave e Livenza" dal tema "Fede, arte e musica nelle chiese del territorio".

L'iniziativa si inserisce quest'anno all'interno del percorso del Festival della Dottrina Sociale dal tema "Memoria del Futuro" ed è promossa dall'Istituto Diocesano Beato Toniolo di Vittorio Veneto in collaborazione con i dieci comuni del territorio coinvolti in questo "viaggio" particolare.

Quattro itinerari di visita, di cui un trekking urbano, per conoscere le testimonianze di arte e di fede del nostro territorio.

L'evento ha il suo inizio con la presentazione del libro di Arianna Tomasi "Dalla cortina di ferro alla rivoluzione di Wojtyla" sabato 26 settembre alle ore 20.30 presso il Duomo di Oderzo.



Ecco gli itinerari di visita:



ITINERARIO 1

GIRA MONTICANO - TREKKING URBANO

ore 15.00 - Chiesa di San Giovanni Battista, Motta di Livenza

ore 10.00 - Oratorio Revedin, Gorgo al Monticano

ore 16.00 - Chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano, Gorgo al Monticano

ore 9.00 - Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, Fratta di Oderzo

ore 10.00 / 15.00 / 16.30 – Chiesa di San Bartolomeo Apostolo, Camino di Oderzo

ore 17.00 – Chiesa di San Nicola Vescovo, Lutrano di Fontanelle

ore 15.30 – Chiesa di San Pietro Apostolo, Fontanelle





ITINERARIO 2

ore 10.00 – Chiesa di San Bonifacio Martire, Levada di Ponte di Piave

ore 11.00 – Chiesa di Candolè, Salgareda

ore 15.00 - Villa Giustiniani, San Nicolò di Ponte di Piave

ore 16.00 - Chiesa di San Nicolò, San Nicolò di Ponte di Piave





ITINERARIO 3

ore 15.00 – Oratorio di Borgo Sottotreviso, Ponte di Piave

ore 16.00 – Chiesa Vecchia di Salgareda, Salgareda

ore 17.00 – Chiesa di San Michele Arcangelo, Salgareda







ITINERARIO 4

ore 9.00 / 15.00 – Oratorio Natività di Maria, San Polo di Piave

ore 10.00 / 16.00 – Chiesa di San Giorgio, San Polo di Piave

ore 11.00 – Chiesa dei Templari, Tempio di Ormelle

ore 10.30 / 14.30 – Chiesa di Cavalier, Cavalier di Gorgo al Monticano

ore 15.30 – Sala Consiliare di Portobuffolè, Portobuffolè (present. Libro “Ricordo di Portobuffolè)

ore 16.00 - “Alto Livenza Festival Mansuè”, presso Tenuta Tomasella Vater und Kind, Mansuè

ore 18.30 – Chiesa di San Mansueto Vescovo, Mansuè. Conclusione