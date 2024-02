Viaggio regionale nella pasta fresca - Laboratorio con Angela Maci a Cookiamo

Un VIAGGIO REGIONALE NELLA PASTA FRESCA, un itinerario da Nord a Sud del nostro Bel Paese per conoscere più da vicino l’immenso e svariato patrimonio legato al mondo della pasta fresca fatta in casa nonchè i segreti per realizzare diverse preparazioni tipiche regionali.



Cosa sarebbe la cucina italiana senza la pasta? Un buon piatto di pasta unisce, ed è sempre una nuova occasione per stare insieme assaporando il gusto di condividere. E l’Italia, che ha fatto la storia della pasta in Occidente, conserva la preziosa tradizione della pasta fresca, vero tributo alla fantasia e alla creatività nostrana.



Finalmente a COOKiamo, a partire dal 28 febbraio, un laboratorio in tre appuntamenti serali condotto dalla nostra emiliana del cuore: Angela Maci. Una cuoca che ha conquistato il nostro cuore e i nostri palati per il suo entusiasmo avvolgente, per la sua capacità di raccontare il cibo e di tramettere un enorme rispetto e passione per tutto ciò che ci ruota attorno. Dalla scelta delle materie prime, al loro trattamento, alle tecniche di cottura, agli aneddoti e alle curiosità legate al mondo della cucina.



Di seguito i temi che verranno trattati durante il corso in tre serate che si terrà tra febbraio e marzo:



• LE PASTE DEL NORD ITALIA Mercoledì 28 Febbraio, alle 20



Partiremo dal Nord facendo una puntatina in Liguria con le trofie, per poi approdare in Trentino Alto Adige e preparare i canederli e terminare la nostra prima serata in Emilia Romagna con i garganelli.



• LE PASTE DEL CENTRO ITALIA Mercoledì 13 Marzo, alle 20



La seconda serata faremo un viaggio nell’Italia centrale, più precisamente in Toscana e prepareremo insieme i pici per poi arrivare in Abruzzo e cimentarci negli spaghetti alla chitarra e poi scendere in Molise e assaporare le taccozze.



• LE PASTE DEL SUD ITALIA Mercoledì 27 Marzo, alle 20



Ultima tappa del nostro viaggio sarà nel Sud del nostro bel paese. Ci fermeremo in Campania per impastare un po’ di fusilli e poi toccheremo le coste pugliesi per i capunti e arriveremo in Sardegna per un piatto fumante di malloreddus.









classe ’78, bolognese di nascita, trevigiana di adozione. Cuoca, sommelier, maestra del gusto e dell’accoglienza. Nasce come Sorella in Pentola nel 2010, il blog aperto con la sorella Chiara Maci, al tempo uno dei foodblog di maggiore successo in Italia. Ora continua a raccontarci storie genuine all’insegna del buon cibo, con il suo progetto Storie Buone. Per lei la cucina è colore, semplicità, amore e rispetto. Dal 2016 collabora costantemente con la scuola di cucina COOKiamo.