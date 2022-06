Vigneti aperti alla Cantina Pizzolato: wine & wellness

Domenica 19 giugno si apre la stagione estiva dell'Officina del vino alla Cantina Pizzolato di Villorba. In programma l’evento "Vigneti aperti - Wine & Wellness" in collaborazione con Mtvitalia. Una giornata dove vino e wellness vivranno in sintonia attraverso un programma ricco di attività open air pensato per riscoprire tutti i vostri sensi e riconnettersi con la natura: visite guidate alla cantina, passeggiate a piedi e in bici tra i nostri vigneti e una rilassante lezione di Yoga in terrazza.

Il programma

Ore 16 - Apertura Evento e “Officina del Vino” Agri-wine-bar di Cantina Pizzolato dove potersi rilassare all’ombra dei ciliegi che la circondando, assaporando un buon calice di vino accompagnato da una selezione di taglieri di salumi e formaggi locali.

Ore 16.30 e 18.30 - Visita guidata alla Cantina sostenibile e spiegazione del progetto Officina del vino.

Ore 19 e 20 - Yoga in terrazza, una lezione di yoga nella magnifica terrazza della nostra Officina del Vino, guidata da Vera Bettiol: insegnante certificata di Yoga e Meditazione

Ore 21 - Chiusura evento

Durante tutta la giornata potrete godere appieno della natura che ci circonda attraverso passeggiate a piedi o in bici tra i vigneti. Mappa per tutti i partecipanti e un percorso di 5 chilometri tra le vigne, personalizzabile e adatto a grandi e piccini. Potete riservare il vostro aperitivo all’ “Officina del Vino” dove i vini certificati biologici saranno accompagnati da sfiziosi taglieri di salumi e formaggi locali, per un’esperienza enogastronomica a tutto tondo.

Cosa portare

- Abbigliamento casual e scarpe da ginnastica

- Borraccia (sempre disponibile erogatore di acqua naturale e frizzante rivolgendosi al nostro staff)

- Plaid o telo mare per stendersi tra le vigne

- Se desiderate potete portare la vostra bici o e-bike per godere appieno dell’esperienza in vigna

- Tappetino Yoga per le lezioni di Yoga in Terrazza (eventualmente resi disponibili dall'istruttrice)

.. e soprattutto

- Tanta voglia di divertirsi e rilassarsi all'aria aperta con la propria famiglia oppure con i propri amici.

Info & Prezzi

Prezzo d'ingresso: 10 euro, comprensivi di:

- Calice di benvenuto

- Visita guidata alla Cantina sostenibile e spiegazione del progetto Officina del vino

- Lezione di Yoga in Terrazza con @verabettiol

In caso di maltempo l’evento verrà posticipato

Prenotazione consigliata o via mail o via telefono:

welcome@lacantinapizzolato.com

+39 0422 928166 oppure +39 0422 1847211