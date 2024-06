Viila di Maser - Arte e Scienza: Cominciamo dalla Musica

Il 17 giugno 2024, presso la splendida Villa di Maser (TV), si terrà un evento speciale intitolato "Arte e Scienza: Cominciamo dalla Musica"

Questo incontro, organizzato per educatori, genitori, nonni e bambini, vedrà la partecipazione della Professoressa Daniela Lucangeli e del cantautore Lorenzo Tozzi.



La Prof. Lucangeli, nota per i suoi studi sullo sviluppo del pensiero e l'influenza dell'arte in questo processo, dialogherà con Tozzi, che porterà la sua esperienza musicale e la sua sensibilità verso le emozioni dei bambini.

Sarà un’occasione unica per esplorare come la scienza servizievole possa parlare di arte e contribuire allo sviluppo cognitivo ed emotivo dei più piccoli.



L'incontro avrà inizio alle ore 18:30 e promette di offrire spunti preziosi per tutti coloro che sono coinvolti nell'educazione e nella crescita dei bambini.





www.villadimaser.it/arteescienza2024.