Villa Bolasco: attività creative e visite speciali nell’ultimo fine settimana di apertura

Nell’ultimo fine settimana di apertura prima della pausa invernale Villa Parco Bolasco accoglie il pubblico di ogni età proponendo visite guidate speciali, laboratori per famiglie, un workshop di riciclo creativo e una promenade in notturna in collaborazione con Anagoor a conclusione di OMNEFEST 2021, festival internazionale dedicato alla fotografia e alla scoperta del paesaggio contemporaneo. Le attività sono su prenotazione e sono comprese nel biglietto di ingresso (gratuito per i bambini fino a 5 anni e per i residenti nel Comune di Castelfranco Veneto).



PROGRAMMA



La camera oscura

Laboratorio a cura di Pleiadi e Le Nuvole per Villa Parco Bolasco, in collaborazione con OMNE



Come fa il nostro occhio a catturare la luce? E come riesce la macchina fotografica a imprimere questa luce sulla carta? In questo laboratorio daremo risposta a queste e altre domande, grazie alla realizzazione di una camera oscura, indagando tra i segreti della luce e le sue caratteristiche scientifiche. Con esperimenti interattivi e coinvolgenti ognuno potrà costruire, testare e interagire direttamente con la luce.

Età: 9-11 anni



Sabato 30 ottobre – ore 14.30 – ore 16

Domenica 31 ottobre – ore 10.30 – ore 14.30 – ore 16



Disegniamo con il sole

Laboratorio a cura di Pleiadi e Le Nuvole per Villa Parco Bolasco, in collaborazione con OMNE



Disegniamo con il sole è un laboratorio che ha come protagonisti colori, spettri, raggi infrarossi, raggi ultravioletti e molto altro. È un’attività volta alla scoperta di cosa si nasconde dietro a un raggio di sole con l’obiettivo di portare i ragazzi all’ideazione e alla creazione di un disegno realizzato con la luce.

Età: 6-9 anni



Sabato 30 ottobre – ore 14.30 – ore 16

Domenica 31 ottobre – ore 10.30 – ore 14.30 – ore 16



Beauty: la bellezza a piccoli sguardi



Visita animata a cura di Pleiadi e Le Nuvole per Villa Parco Bolasco, in collaborazione con OMNE



Una visita animata alla mostra fotografica di OMNEFEST dedicata a bambini e famiglie. Gioco, mimo e attività di gruppo in un percorso di nuovi sguardi alla scoperta della bellezza che ci circonda, tra natura, arte e paesaggio.

Età: 6-12 anni.



Sabato 30 ottobre – ore 15.30

Domenica 31 ottobre – ore 11.30 – ore 15.30



Reuse / Recycle. Workshop di riciclo creativo

Attività a cura di Eleonora Gasparini, in collaborazione con OMNE



I banner promozionali impiegati per la comunicazione del festival OMNEFEST 2021 vengono ripensati come risorsa da riutilizzare in modo creativo.

Ogni partecipante al workshop verrà accompagnato – dal disegno al taglio e al cucito – nella realizzazione di un personale prodotto di design (borsetta, pochette, trousse, zainetto ecc.) funzionale per le attività quotidiane e utile per la salvaguardia dell’ambiente.



Lunedì 1 novembre – dalle 10 alle 17 (pausa dalle 13 alle 14)



Bellezza perduta cercata ritrovata

Promenade in notturna a cura di OMNE e Anagoor



Una camminata speciale all’interno di Parco Bolasco, per l’ultima volta tra le immagini delle mostre di OMNEFEST 2021. Dopo il tramonto, il paesaggio naturale del Parco diventerà la scena dove sperimentare, muniti di torcia e accompagnati dalla narrazione di Anagoor, un dialogo inedito tra installazioni fotografiche e suggestioni sonore, alla ricerca di una nuova idea di Bellezza.



Lunedì 1 novembre – ore 18



Per prenotare la visita è necessario contattare il Centro Prenotazioni, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 17, ai seguenti recapiti: tel. +39 049 8273939 – prenotazioni@villaparcobolasco.it

