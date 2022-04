Villa Ca’ Zenobio, visita alla dimora settecentesca fuori mura

Il complesso dominicale originario è visibile già in una mappa del 1680 ma è nel ‘700 che il palazzo venne ristrutturato e ampliato, aggiungendo al corpo centrale le ali laterali con attico.

La villa conserva importanti testimonianze figurative che costituiscono una pagina significativa della decorazione settecentesca veneta. La Sala della Musica fu decorata con affreschi alla moda, attribuiti a Gregorio Lazzarini, che propongono il tema amoroso attraverso la raffigurazione di Eros e di coppie di innamorati desunte dalla mitologia e dalla Gerusalemme Liberata. Intorno alla metà del ‘700 intervenne il celebre pittore veneziano Francesco Fontebasso che affrescò, entro raffinati stucchi rocaille, le allegorie della Giustizia, Pace e Virtù. L’artista affrontò anche l’impresa della decorazione della barchessa, ispirandosi ai grandi esempi tiepoleschi.

Nella Sala da Ballo, entro un impianto scenico illusionistico spettacolare, sono rappresentati episodi di tematica storica, affiancando ai personaggi antichi figure tratte dalla vita contemporanea del tempo.

Attorno alla Villa, il Parco storico conserva molti grandi alberi.

Scopri insieme a noi tutta l’arte e la storia di questo gioiello trevigiano!



SABATO 30 APRILE 2022:

1° turno: ? 11.00

2° turno: ? 15.00

3° turno: ? 17.00



??IMPORTANTE??

Per questo evento non è necessario il GREEN PASS.



? DURATA: 1h30

? RITROVO: Villa Ca’ Zenobio, Via Santa Bona Nuova, 126 – 31100 Treviso





? ACCOMPAGNAMENTO: visita condotta da guida professionista abilitata