A Villa Cappelletto lo spettacolo “CIAK! Costruisci in sicurezza!” con i Papu

Sabato 16 luglio alle ore 20.30 presso l’Arena parco di Villa Cappelletto a Vedelago si terrà il terzo e ultimo appuntamento del ciclo di incontri sul tema della sicurezza organizzato da Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto, in collaborazione con Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, Confartigianato Marca Trevigiana Formazione ed Edilcassa Veneto con il patrocinio del Comune di Vedelago.

Uno spettacolo aperto al pubblico con ingresso libero in cui i due comici affronteranno con ironia e sagacia le molteplici sfaccettature della sicurezza sul lavoro. Una modalità alternativa, coinvolgente e divertente, abbracciata dall’associazione, di sensibilizzare imprenditori, lavoratori e giovani all’importanza della prevenzione e all’attenzione sui luoghi di lavoro, ma anche in ogni altra circostanza della vita privata o del tempo libero.

“Terminiamo questo tour con un sorriso – ha dichiarato Maurizio Cattapan, Presidente Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto – “Lavorare in sicurezza per lavorare in qualità” è un progetto che abbiamo voluto organizzare per mettere luce su un tema che oggi più che mai tocca da vicino imprese, dipendenti, liberi professionisti. Siamo molto felici che l’iniziativa abbia trovato un ottimo riscontro registrando la presenza di oltre 160 imprese negli appuntamenti precedenti. Imprenditori che hanno voluto approcciare il tema affidandosi ad esperti del settore per migliorare le loro conoscenze ed essere più consapevoli sui rischi che si corrono se le condizioni di sicurezza non vengono prese seriamente. Non dobbiamo mai dimenticare – continua Cattapan - che anche nei luoghi di lavoro il benessere delle persone è una priorità. Lavorare in sicurezza non significa soltanto lavorare con maggiore qualità, ma anche con maggiore serenità ed efficienza, condizioni fondamentali per condurre la propria attività nel migliore dei modi, non solo nella teoria ma anche nella pratica. Dopo aver fornito nozioni sulla normativa, sulle conseguenze penali, civili e le responsabilità amministrative, ora c’è spazio per un po’ di leggerezza.”

Prenotazione obbligatoria al numero 04237317 o alla mail ass.artigiani@cf.confart.tv