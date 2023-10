Villa di Maser: giornata delle Ville Venete

Giornata delle Ville Venete

21 e domenica 22 ottobre 2023

Giunta alla sua seconda edizione e organizzata dall'Istituto Regionale Ville Venete e dall’Associazione per le Ville Venete al fine di far conoscere e promuovere la Villa Veneta i suoi valori e le sue tradizioni attraverso esperienze concrete.

A Villa di Maser si potrà vivere l’esperienza straordinaria ed esclusiva di una colazione sotto gli affreschi nella magica cornice della Sala a Crociera.

A seguire, il percorso guidato al ciclo di affreschi del Veronese.

Oppure scegliere un tour guidato per ammirare il ciclo di affreschi di Paolo Veronese e il Tempietto, ultimo capolavoro costruito dall’architetto Andrea Palladio, aperto eccezionalmente per questa occasione.

Dedicarsi a percorsi a tema: attraverso i colori e l’iconografia del Veronese scoprire prima e assaggiare poi la produzione vitivinicola nella Venezia del ‘500;

scoprire il Progetto “Restauro del Giardino Storico della Villa di Maser” – PNRR – NextGenerationEU, con il racconto dei lavori di restauro conservativo.

Anche i più piccoli potranno scegliere se partecipare alla Caccia al Tesoro o risolvere i quiz della Villa.

? Per il programma dettagliato: villadimaser.it

? Per prenotare la partecipazione agli eventi:



visite@villadimaser.it