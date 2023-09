Villa Di Rovero Majer: un viaggio nella storia e nella bellezza

Villa Di Rovero, ora Majer, è stata costruita nel corso del Cinquecento ed è arricchita di preziosi affreschi della scuola del Veronese, quasi tutti godibili, solo quelli esterni sono stati vinti dal tempo.

La nobile famiglia trevigiana dei Di Rovero che costruì la Villa, ne rimase proprietaria fino al diciannovesimo secolo, in seguito fu acquisita dalla famiglia Forcellini che la ebbero fino al 1989 anno in cui il prof. Vincenzo Majer la acquisì e face molti lavori di sistemazione e manutenzione tra cui le fondamenta (la villa non ne era fornita), sistemazione delle stanze, nuovi impianti di luce, gas e acqua, rivitalizzazione degli affreschi, creazione giardino ad altri.

La villa è un edificio di tre piani con pianta quadrangolare che conserva ancora le principali caratteristiche originali, si compone di diciannove locali di cui tredici visitabili, con affreschi su sei locali. Molto ben curato e visitabile il giardino, con piante da frutto e ornamentali anche di pregio.



Prenotazione obbligatoria al sito: https://eventi.venetosegreto.com/evento/villa-di-rovero-majer/