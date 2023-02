Villa Emo - festa del papà

ridotto € 7,00 per i papà; gratuito under 10, per le altre tipolgie d'ingresso si rimanda al tariffario vigente presente nel sito.

In occasione della festa del papà, Villa Emo vi aspetta in visita domenica 19 marzo per vivere una magica iniziativa nella quale poter giocare con il proprio papà a caccia degli aneddoti più inaspettati e sorprendenti degli affreschi delle sale del corpo nobile di Villa Emo.





QUANDO: Domenica 19 marzo dalle 10:00 alle 17:30 (ultimo ingresso ore 17:00)





COSTO: Ingresso ridotto a € 7,00 per tutti i papà, bambini ingresso gratuito sotto i 10 anni.





INFO: Evento in collaborazione con Fraccaro Spumadoro S.p.A e Il Campo - Coop. agr. Castellana

Non è necessaria la prenotazione.

Alla fine del gioco, una dolce sorpresa per i piccoli partecipanti!









Per informazioni:

Società Mondo Delfino Coop. Soc. -

Tel.380 4614951



www.villaemo.org - www.mondodelfino.it