Villa Emo - visite guidate 12 e 26 marzo 2023

Doppio appuntamento a grande richiesta per il mese di marzo con le visite guidate domenicali di Villa Emo!

Storie, curiosità e aneddoti per comprendere al meglio la geniale architettura del Palladio e i suggestivi affreschi dello Zelotti.

12 e 26 Marzo

2 turni di visita per ciascuna domenica alla scoperta di Villa Emo, patrimonio UNESCO.

Le visite guidate saranno condotte rispettando le norme di sicurezza e il distanziamento sociale con l'ausilio di radioguide.

DOVE: VILLA EMO – VIA STAZIONE, 5 – 31050 FANZOLO DI VEDELAGO (TV)

QUANDO: Domenica 12 e 26 marzo 2023, primo turno ore 14:30; secondo turno ore 16:00.

COSTO: 3,00€ per persona partecipante alla visita + biglietto di ingresso secondo il tariffario vigente (biglietto standard 10,00€, biglietto ridotto 7,00€, biglietto di ingresso gratuito under 10 anni)

ATTENZIONE: per garantire le norme di sicurezza, i visitatori sono pregati di portare le proprie cuffiette o in alternativa sarà possibile acquistarle presso la biglietteria al costo di €1,00 cad.

NB. i bambini che parteciperanno attivamente alla visita usufruendo della radioguida pagheranno ugualmente il costo di € 3,00 mentre l'ingresso sarà gratuito sotto i 10 anni.

INFO: Durata della visita 1 ora - Visite guidate per tutti.

Prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente la data della visita attraverso il form on-line, accessibile alla pagina EVENTI.

Numero massimo di partecipanti 25



Per informazioni Società Mondo Delfino Coop. Soc. - Tel.380 4614951 eventi.villaemo@mondodelfino.it - info@villaemo.tv.it - www.mondodelfino.it