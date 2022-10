A Villa Guidini arriva "Una foresta che cresce", evento per bambini e famiglie

Dopo il grande evento di apertura dello scorso 23 aprile al Castello di Roncade, si accendono nuovamente i riflettori sul progetto “Qui si Legge” con un nuovo appuntamento di festa, nella giornata di domenica 16 ottobre, nel parco e negli spazi del suggestivo polo culturale di Villa Guidini a Zero Branco e dal titolo “Una foresta che cresce”. Il progetto, realizzato attraverso il partenariato tra gli 11 Comuni di Breda di Piave, Casier, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Preganziol, Roncade, San Biagio, Silea, Spresiano, Villorba e Zero Branco, è risultato vincitore di un Bando nazionale, ottenendo dal Centro per il Libro e la Lettura un finanziamento del valore di 90 mila euro (127 mila euro il valore complessivo del progetto).

In questi mesi “Qui si legge” si è concretizzato in moltissimi appuntamenti ed iniziative di promozione della lettura nei singoli territori comunali - che comprendono un bacino di oltre 137 mila residenti - coinvolgendo cittadini, scuole e realtà associative, ma non solo. Nello specifico: sono stati coinvolti 100 lettori volontari, le cosiddette “staffette”, che hanno compiuto quasi 1000 chilometri in sella a delle biciclette elettriche, sono state realizzate oltre 300 uscite di promozione della lettura e ben 100 eventi con lettori professionisti. Domenica sarà l’occasione per parlare dei risultati finora raggiunti dalle azioni del progetto che, come una foresta che cresce, sta espandendo le sue radici nel territorio grazie alla sinergia della rete delle biblioteche, dei volontari, dei professionisti e di innumerevoli soggetti pubblici e privati che hanno creduto e condiviso i valori di cui si fa promotore. Alle 9.30 Villa Guidini aprirà le porte per un convegno dedicato agli alberi, ai libri e alla sostenibilità. Dalle 15 invece il Parco storico sarà animato da letture, laboratori, spettacoli, visite guidate e altre iniziative, per adulti e bambini. Non mancheranno infine pedalate, mostre d’arte e occasioni di convivialità dal sapore autunnale.

Di seguito il programma completo dell’evento “Una foresta che cresce”.

“UNA FORESTA CHE CRESCE” - DOMENICA 16 OTTOBRE 2022, VILLA GUIDINI

Via G. B. Guidini, 50 Zero Branco, Treviso

MATTINA

ore 9.30 AUDITORIUM COMUNALE Convegno Una foresta che cresce: saluti istituzionali, presentazione del progetto, interventi dei relatori e consegna degli alberi agli 11 Comuni.

ore 11.30 FOYER DELL’AUDITORIUM Inaugurazione della mostra Alberi Anime con le opere di Francesco Piazza, a cura della Fondazione Feder Piazza ONLUS (mostra visitabile fino al 12 novembre)

ore 12.00 Pedalata in campagna a cura di FIAB Treviso. Gradita la prenotazione

POMERIGGIO

ore 15 PARCO

· Letture per adulti e bambini con Pino Costalunga e Margherita Stevanato di Leggere per Leggere

· Visite guidate al Parco con il giardiniere Adriano Favaretto

· Visita guidata alla Villa con la dottoressa Isabella Dal Pozzo

· Laboratori per bambini a cura di Ass. Biennale d’Arte del Bambino

· Comparse con costumi medievali a cura di Gruppo Fascino Antico di Contrada Contrada Santa Lucia di Castagnole di Paese

ore 17 PARCO Flash Mob

ore 17.30 AUDITORIUM COMUNALE Il ponte sospeso ad un filo spettacolo per bambini e famiglie con la Compagnia Burattinificio Mangiafoco

ore 18.30 Castagnata offerta dall’Associazione Eventi in Villa

PER TUTTO IL POMERIGGIO

· Punto accoglienza e informazioni delle biblioteche del Polo Biblomarca

· Mostra mercato del libro

Ingresso libero e gratuito.

La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.