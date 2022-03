A Villa Margherita Inclusiva la "Giornata per la pace"

L’Associazione “Veneti Schiacciati dalla Crisi” in collaborazione con il Comune di Treviso e Fondazione Mazzotti, organizza per domenica 6 marzo dalle ore 14.30 nel parco di Villa Manfrin- Margherita a Treviso la “Giornata per la Pace” con le organizzazioni di volontariato territoriali che interverranno portando la propria voce in sostegno della popolazione Ucraina e contro ogni forma di conflitto e violenza. Dopo un primo momento di incontro e confronto con le associazioni sarà possibile inoltre visitare gratuitamente al piano nobile di Villa Margherita la mostra “…E rimasero madri”, tra le prime esposizioni pubbliche proposte dalla Fondazione Mazzotti. Si tratta di un viaggio nella memoria della Grande Guerra, tracciato da una serie di pannelli illustrativi, a cura del professor Marco Tonon, già presidente della Fondazione Mazzotti, che omaggiano figure femminili testimoni di umanità e pace nella rappresentazione di alcuni monumenti ai caduti quali Benna (Bi), Pallanza (Vco), Valle di Cadore (Bl), Vittorio Veneto e Treviso.

Le associazioni che hanno già confermato la propria partecipazione alla “Giornata per la pace” sono: Veneti Schiacciati dalla Crisi, Fondazione Mazzotti, Lilt, Avis, Aido, Croce Rossa Treviso, Coni, Cip, Fise, Loggia degli Irrealisti, Circolo Hilal, Malattie rare Mauro Baschirotto, Famigliari vittime della strada, Il Melograno, Soccorritori di Bassano, Angsa Treviso, Linea Infinita Onlus Treviso, La Rete di Malachia.

“La numerosa adesione all’iniziativa testimonia quanto le associazioni del territorio siano impegnate nel contribuire al sostegno della pace ciascuna secondo le proprie inclinazioni e specificità – dichiara Mirella Tuzzato, presidente di “Veneti Schiacciati dalla Crisi” – e la mostra allestita dalla Fondazione Mazzotti sarà un’importante occasione di riflessione sul ruolo della donna, che anche nei conflitti deve “restare madre” e quindi continuare a coltivare la pace, oltre allo strazio di vedere padri, mariti e figli andare in guerra, ma portando la propria croce con la forza di chi deve restare a reggere la famiglia e la comunità, rimboccandosi le maniche”.

La partecipazione alla “Giornata per la pace” è libera e gratuita, per accedere agli interni della Villa e visitare la mostra è necessario il super green pass. L’evento è organizzato nell’ambito del progetto “Villa Manfrin-Margherita inclusiva” promosso dall’Associazione “Veneti Schiacciati dalla Crisi”, con il Comune di Treviso e la Ulss 2 Marca Trevigiana, e con la collaborazione della cooperativa “Alternativa Ambiente”.