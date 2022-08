A Villa Marini Rubelli le storie animate con musica dal vivo di “Giacomino e altri desideri"

Il pubblico sarà coinvolto attivamente nello spettacolo dedicato ai più piccoli e alle famiglie “Giacomino e altri desideri”, che chiuderà il viaggio di Centorizzonti Estate 2022. Sabato 3 settembre alle 17 in Villa Marini Rubelli parole e suoni si mescoleranno, in una narrazione in cui ogni elemento interagirà con gli altri, durante le storie animate con musica dal vivo di un bambino di nome Giacomino. Protagonisti Susi Danesin, attrice specializzata nel teatro per ragazzi, insieme al musicista e rumorista Flavio Costa alla tastiera, con il contributo del pubblico. La storia sarà infatti raccontata non solo attraverso un dialogo tra l’attrice e il musicista, ma anche tramite l’interazione tra narratrice e pubblico, chiamato a offrire il proprio contributo sonoro al momento giusto e partecipando alla creazione delle ambientazioni. Sulla scena una raccontastorie e la sua valigia pieni di libri: libri piccoli, grandi, senza parole, con storie buffe e divertenti. Tra questi, uno particolare racconta la storia di Giacomino, che un giorno scambia al mercato una mucca per tre fagioli magici. Durante la notte i fagioli cresceranno fino al “paese della nuvole” e Giacomino vivrà incredibili avventure. Suggestivo anche il contesto, nella villa ai piedi del Colle Castellaro, costruita alla fine del 1400 e restaurata a partire dal 2009 dal Comune di San Zenone degli Ezzelini per trasformarla in un polo culturale territoriale. Lo spettacolo è ideato per bambini dai 6 anni, durata 50 minuti.

Biglietto unico adulti e bambini: 2,50 euro; prevendite su www.eventbrite.it. Info e prenotazioni: info@echidnacultura.it; tel: 371 192 6476