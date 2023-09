Le domeniche alla Villa di Maser: 24 settembre

Domenica 24 settembre

Programma della giornata:

? TRA VILLA E TEMPIETTO

Un tour guidato che vi permetterà di ammirare il ciclo di affreschi di Paolo Veronese e, in esclusiva, l'apertura del Tempietto, ultimo capolavoro costruito dall'architetto Andrea Palladio.

Orari:

11.00 e 15.00

Durata : 1 ora e 15 min

Costo 15,00 € p.p., 5,00 € bambini 7-17 anni

Su prenotazione

? VILLA E RESTAURO DEL GIARDINO STORICO

Uno speciale tour guidato per scoprire il Progetto “Restauro del Giardino Storico della Villa di Maser” - PNRR – NextGenerationEU, con il racconto dei lavori di restauro conservativo del Parco, del Ninfeo, del Giardino Storico e delle Serre della Villa di Maser. Il tour comprende anche la visita al ciclo di affreschi di Paolo Veronese e un inedito ed esclusivo percorso con una nostra guida autorizzata.

Orario:

-16.30

Durata 1 ora e un quarto

Costo 15,00 € p.p., 5,00 € bambini 7-17 anni

Su prenotazione

? DEGUSTAZIONE VINI DI PRODUZIONE DELLA VILLA

Orario:

dalle 14.00 alle 18.00

Costo: 6,00 € tre assaggi

? CACCIA AL TESORO

L'attività si rivolge soprattutto a bambini e ragazzi, dai 6 anni in su, e a tutte le famiglie che vengono a farci visita e che desiderano dedicare qualche ora alla scoperta della Villa e alle sue curiosità risolvendo elaborati indovinelli ed enigmi. Premio in palio!

Orario: dalle 10.00 alle 17.00

Durata dell’esperienza: 1 ora/ 1 ora e mezza circa

Costo: biglietto d'ingresso + 5,00 € a caccia

Consigliata prenotazione

? IL QUIZ DELLA VILLA

Una nuova coinvolgente proposta rivolta anche ai più grandi. Da fare da soli o con gli amici per mettersi in gioco attraverso una serie di divertenti sfide che richiederanno un allenato spirito di osservazione di dettagli che solitamente passano inosservati.

A chi risolverà tutti i quiz verrà consegnato un graditissimo premio!

Orario: dalle 10.00 alle 17.00

Durata dell’esperienza: circa 1 ora

Costo: biglietto d'ingresso + 5,00 € a libretto Quiz

Consigliata prenotazione



