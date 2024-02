Villa di Maser: 8 marzo Festa della Donna

Biglietto ridotto per le signore

Prezzo Biglietto ridotto per le signore

8 marzo Festa della Donna

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Villa di Maser dedica un'iniziativa speciale per festeggiare il pubblico femminile: riservando a tutte le visitatrici un biglietto ingresso a prezzo ridotto.

L'offerta sarà valida nella giornata di venerdì 8 marzo.

La Festa della Donna potrà dunque essere un'occasione per ammirare le sale del piano nobile progettate da Andrea Palladio e affrescate da Paolo Veronese.



visite@villadimaser.it