Appuntamento in giardino:

Sabato 1 e Domenica 2 giugno a Villa di Maser.

Un fine settimana per vivere e scoprire il giardino della Villa.

Sono previste molte attività dedicate

- alle famiglie,

- agli appassionati dell'arte,

- a chi volesse vedere i lavori di restauro che attualmente impegnano la Villa,

- a chi volesse scoprire l’importanza dell’acqua nel progetto palladiano di Maser,

- a chi volesse essere tra i primi a vedere il Ninfeo restaurato,

- a chi volesse fare una pausa dedicata al gusto con un cestino pic-nic preparato da

Casa Diamante

==>consigliamo perciò di controllare i dettagli delle attività proposte sul sito della Villa di Maser.



Appuntamento in giardino è una iniziativa promossa da APGI – Associazione Parchi e Giardini d’Italia e patrocinata dal Ministero della Cultura, con l’obiettivo di invitare il grande pubblico a scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani.

La manifestazione, pensata come un’autentica ‘festa del giardino’, nasce in accordo con l’iniziativa Rendez-vous aux jardins, che si svolgerà in contemporanea in numerosi Paesi europei.