Villa di Maser - Colazione in villa

Sono quattro le date estive in cui sarà possibile vivere l’esperienza straordinaria ed esclusiva di fare colazione nella Sala a Crociera, il salone centrale del piano nobile, cuore della Villa progettata da Andrea Palladio e affrescata da Paolo Veronese.

Quattro sabati in cui potrete scegliere di vivere l’esperienza di sorseggiare un caffè, deliziarvi con una fetta di torta in un ambiente unico.

Qui le colonne e le arcate uscite dal pennello del Veronese incorniciano paesaggi a cui fanno eco quelli reali che vedrete fuori dalle grandi finestre.

Un paggio e una bambina spunteranno a darvi il benvenuto. Lance, alabarde appoggiate negli angoli invitano a depositare i fardelli delle battaglie quotidiane e a lasciarsi andare ai piaceri della colazione in Villa.

La colazione, preparata da Casa Diamante, prevede oltre alle bevande calde e fredde, pane, burro e marmellata di ciliegie di Maser, alcuni piatti salati o dolci che potrete scegliere al momento della prenotazione (menù dettagliato sul sito).

Al termine della colazione potrete visitare il ciclo completo degli affreschi.

Date delle colazioni:

• Sabato 8 Giugno

• Sabato 6 Luglio

• Sabato 3 Agosto

• Sabato 7 Settembre



Sul sito www.villadimaser.it avete la possibilità di prenotare tramite il nostro shop online, selezionando la data desiderata



Per ogni ulteriore necessità scrivete a visite@villadimaser.it