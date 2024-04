Villa di Maser: il fascino degli abiti di un matrimonio del 1500

Una serata unica e suggestiva si prepara ad animare le atmosfere della storia presso Villa di Maser.

Con l'evento "Incanto delle Vesti", curato dallo storico del costume Michele Vello, ci si immergerà nel mondo del costume di un matrimonio nel XVI secolo.

Scopriremo i dettagli e le sfumature del costume maschile e femminile della seconda metà del Cinquecento, attraverso la rievocazione in pubblico della vestizione di due sposi appartenenti al patriziato veneziano.

Gli ospiti avranno la possibilità di ammirare da vicino gli abiti e gli accessori tipici di quell'epoca, mentre gli esperti illustreranno le caratteristiche e il significato di ogni singolo dettaglio.



A conclusione della serata, sarà possibile visitare la mostra "Sartoria Caliari" presso lo spazio espositivo adiacente alla Villa per approfondire ulteriormente la conoscenza degli abiti storici e scoprire il lavoro artigianale dietro la creazione di questi capolavori d'epoca.



Per partecipare all'evento è necessaria una prenotazione (posti limitati)



telefonicamente al 0423923004