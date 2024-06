Villa di Maser: i giovedì di luglio al chiaro di luna

Al Chiaro di Luna: un viaggio attraverso luoghi segreti, racconti affascinanti, profumi inebrianti e sapori indimenticabili.

In collaborazione con Casa Diamante, le serate di luglio saranno l’occasione per esplorare angoli nascosti e non ancora aperti al pubblico. Ogni giovedì sera, gli ospiti saranno avvolti dalla romantica luce della luna e dai colori vividi degli affreschi del Veronese, ascolteranno storie sulla produzione, conservazione e degustazione del vino nell’epoca d’oro della Venezia del Cinquecento.

La serata culminerà con una degustazione gourmet, preparata da Casa Diamante e allestita tra i profumi delle piante aromatiche nelle serre appena restaurate della Villa di Maser, aperte per la prima volta in questa occasione.

Gli ospiti potranno deliziare il palato con quattro portate raffinate, sapientemente preparate utilizzando le erbe aromatiche coltivate in loco, accompagnate da quattro vini pregiati della Cantina Storica della Villa di Maser.

Non perdete l’opportunità di vivere una serata incantata al Chiaro di Luna in cui storia, arte e gastronomia si fonderanno in un’esperienza sensoriale.

Prenotate ora per assicurare il vostro posto in questo viaggio esclusivo.

Date ed erbe :

Giovedì 4 Luglio: IL BASILICO

Giovedì 11 Luglio: LA LAVANDA

Giovedì 18 Luglio: L’ERBA LUIGIA

Giovedì 25 Luglio: LA SALVIA



visite@villadimaser.it