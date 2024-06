Villa di Maser - Summer Camp tra natura e cultura

Dal 2 al 5 luglio 2024 a Villa di Maser organizza un Summer Camp per i bambini dagli 8 ai 12 anni. Un'opportunità imperdibile per immergersi in un'esperienza ricca di avventure, scoperte, racconti e creatività.

Quattro giorni per esplorare Villa, i giardini, scoprirne storie, e personaggi, partecipare a emozionanti cacce al tesoro, esplorare la natura circostante per raccogliere foglie e fiori e creare un erbario, esprimere la creatività ispirandosi alla bellezza dei luoghi in laboratori artistici. Un'esperienza coinvolgente ed educativa che renderà l'estate 2024 indimenticabile!



Dettagli del Camp

• Orario: dalle 14.00 alle 18.00

• Età: da 8 a 12 anni

• Costo: € 65,00

• Pausa: prevista ogni metà pomeriggio, durante la quale i bambini potranno consumare una merenda portata da casa.

• Prenotazione: obbligatoria scrivendo a visite@villadimaser.it , posti limitati.



Programma:



Martedì 2 luglio - Scoperta della Villa

Scopriamo la Villa: visita guidata alla scoperta della Villa, un pomeriggio di scoperte e racconti e aneddoti sui suoi illustri personaggi e paesaggi unici.



Mercoledì 3 luglio - Giochi in Villa

Un pomeriggio dedicato ai giochi, con una caccia al tesoro alla ricerca dei dettagli nascosti nei dintorni della Villa, con indizi da trovare e prove avvincenti da superare.



Giovedì 4 luglio - Esplorazione e osservazione della Natura

Creazione di un piccolo erbario da portare a casa, imparando a riconoscere le diverse specie vegetali che caratterizzano il contesto naturale e peculiare della Villa.



Venerdì 5 luglio - Creatività ed espressione artistica in Villa

I bambini avranno l'opportunità di esprimere la loro creatività attraverso la realizzazione di un grande lavoro collettivo ispirato alla bellezza dei luoghi osservati. Sarà curioso e divertente vederne il risultato finale!

Cosa portare:

• Merenda

• Borraccia per l’acqua



Non perdete questa fantastica occasione di far vivere ai vostri bambini un'esperienza unica tra arte e natura!