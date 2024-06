Villa di Maser - Visita guidata "Tra Villa e Tempietto"

€ 15.00 (riduzioni per bambini e ragazzi fino ai 17 anni)

Prezzo € 15.00 (riduzioni per bambini e ragazzi fino ai 17 anni)

Nei mesi di giugno e luglio proponiamo tour guidato che vi permetterà di godere in esclusiva l’apertura del Tempietto, ultimo capolavoro costruito dall’architetto Andrea Palladio e di ammirare il ciclo degli affreschi di Paolo Veronese del piano nobile della Villa di Maser.

Il Tempesto è aperto al pubblico solo in alcune occasioni e la visita anche di questo capolavoro palladiano garantisce un’esperienza artistica e culturale più completa e arricchente, durante il percorso sarete guidati da una guida professionista.



Calendario dei percorsi Tra Villa e Tempietto:

GIUGNO 2024



Sabato 8 giugno, ore 10.30 e ore 15.00

Domenica 9 giugno, ore 10.30 e ore 15.00

Sabato 15 giugno, ore 11.00 e ore 15.00

Domenica 16 giugno, ore 11.00

Sabato 22 giugno, ore 11.00 e ore 15.00

Domenica 23 giugno, ore 11.00 e ore 15.00

Sabato 29 giugno, ore 11.00 e ore 15.00

Domenica 30 giugno, ore 11.00 e ore 15.00



LUGLIO 2024



Sabato 6 luglio, ore 11.00 e ore 15.00

Domenica 7 luglio, ore 11.00 e ore 15.00

Sabato 13 luglio, ore 11.00 e ore 15.00

Domenica 14 luglio, ore 11.00 e ore 15.00

Sabato 20 luglio, ore 11.00 e ore 15.00

Domenica 21 luglio, ore 11.00 e ore 15.00

Sabato 27 luglio, ore 11.00 e ore 15.00

Domenica 28 luglio, ore 11.00 e ore 15.00



INFO e Prenotazioni:



via mail a visite@villadimaser.it (da lunedì a venerdì)



telefonica allo 0423 923004 (sabato e domenica in orario di apertura)