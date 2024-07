Domenica 14 luglio dalle ore 10.00

Villa Guidini - Zero Branco TV

Tutto è pronto per "La Villa delle Meraviglie 2024"!

Segnate questa data: 14 luglio dalle ore 10 fino al tramonto potrete immergervi in un mondo di meraviglie!

Alla sua V edizione ritorna il festival dove tutti e tutte si divertono, nato grazie alla collaborazione con il Comune di Zero Branco, la Biblioteca Comunale di Zero Branco e Arteven Circuito Teatrale Regionale

Giochi e laboratori per bambini che faranno impazzire anche gli adulti!

Street food per far felici i palati più esigenti (o almeno riempirli)

Spettacoli dal vivo

Vieni a vivere un giorno di puro stupore con noi!

Per leggere il programma completo, vi basta seguire i link: https://www.stivalaccioteatro.it/.../la-villa-delle.../

https://bibliotecazerobranco.it/