A Villa Pasini lo spettacolo “Le parole non sanno quello che dicono”

Villa Pasini, cinquecentesco gioiello privato a Fonte, uno dei rari luoghi immersi in un paesaggio rimasto incontaminato, è lo scenario in Marta Dalla Via, attrice, drammaturga e regista vicentina, metterà in scena lo spettacolo “Le parole non sanno quello che dicono”. L’appuntamento è sabato 23 luglio alle 18.45.

La pièce, produzione de La Piccionaia, con la direzione tecnica e le musiche di Roberto Di Fresco, è la sesta tappa di Centorizzonti Estate 2022 - Artefici e Artifici, il programma artistico culturale che invita a viaggiare tra colline, paesi e paesaggi per restare stupiti dall’incontro tra particolari luoghi e artisti. Prima dello spettacolo, infatti, l’appuntamento è alle 16.45 al parcheggio di fronte all'Antico Maglio di Pagnano in Via Strada Muson 30, per ripercorrere con una passeggiata comunitaria l’antico sentiero che da Pagnano collegava la villa e la località di Farra di Fonte. A Ca’ Pasini, villa veneta di proprietà della famiglia Pasini dalla fine del 1500, i partecipanti respireranno lo spirito dell’otium romano di un luogo magico, sospeso nel tempo e nello spazio, in un paesaggio ancora vergine, accolti dal proprietario. Qui, tra piante secolari, godendo di una vista unica su Asolo, la stessa di cui, chi faceva visita a Ca’ Pasini tra la fine del ‘500 e l’inizio del ‘600 poteva godere, Marta Dalla Via racconterà di come “Le parole non sanno quello che dicono”. Lo spettacolo è un monologo divertente che parla di “responsabilità del linguaggio”, spiega l’interprete e regista. “Le parole sono lì, vengono dette, vengono usate, sono in un contesto o in un altro.

Noi abbiamo un rapporto con loro, una responsabilità che ogni volta bisogna creare e rilanciare”. Una drammaturgia incentrata sugli effetti collaterali delle parole, sulla consapevolezza di chi le pronuncia ma anche sul peso specifico della comicità perché non ci si può assolvere dicendo che “era solo una battuta”. In caso di maltempo lo spettacolo sarà posticipato al 24 luglio. Alle 20.30 cena alla trattoria “Dai Fruts” (prenotazione necessaria). Info e prenotazioni: info@echidnacultura.it, cell: 371 192 6476. Biglietteria aperta un’ora prima dello spettacolo a Villa Pasini, con il cui proprietario, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fonte ha consolidato la collaborazione, in sinergia con l’associazione Echidna di Centorizzonti, proponendo da tre anni un appuntamento culturale estivo di qualità.