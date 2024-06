Villa di Rovero Majer alle luci della sera: un viaggio nella bellezza

Villa Di Rovero, ora Majer, è stata costruita nel corso del Cinquecento ed è arricchita di preziosi affreschi della scuola del Veronese, quasi tutti godibili, solo quelli esterni sono stati vinti dal tempo.

La nobile famiglia trevigiana dei Di Rovero che costruì la Villa, ne rimase proprietaria fino al diciannovesimo secolo, in seguito fu acquisita dalla famiglia Forcellini che la ebbero fino al 1989 anno in cui il prof. Vincenzo Majer la acquisì e face molti lavori di sistemazione e manutenzione tra cui le fondamenta (la villa non ne era fornita), sistemazione delle stanze, nuovi impianti di luce, gas e acqua, rivitalizzazione degli affreschi, creazione giardino ad altri.

La villa è un edificio di tre piani con pianta quadrangolare che conserva ancora le principali caratteristiche originali, si compone di diciannove locali di cui tredici visitabili, con affreschi su sei locali. Molto ben curato e visitabile il giardino, con piante da frutto e ornamentali anche di pregio.

La vicina barchessa con archi del Cinquecento ed i pilastri che segnavano l’ingresso alla cedriera ed al giardino sono ancor oggi presenti in ottimo stato.



? DURATA: 1h30 circa

?RITROVO: all’ingresso della Villa in via San Marco 15, Caerano di San Marco (TV)



? BARRIERE ARCHITETTONICHE: Sono presenti barriere architettoniche

ATTENZIONE: per il buon mantenimento della pavimentazione appena restaurata, si chiede la cortesia di evitare di indossare tacchi.

?CANI: i nostri amici a quattrozampe non possono accedere alla villa.



Prenotazione obbligatoria dal link www.venetosegreto.com/eventi