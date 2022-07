Villa Wassermann: appuntamento con la filosofa Maura Gancitano

S’intitola “Specchio delle mie brame. La prigione della bellezza” il libro che la filosofa Maura Gancitano presenterà a Villa Wassermann di Giavera del Montello mercoledì 27 luglio alle 21. L’incontro, organizzato dall’associazione culturale La chiave di Sophia, rientra nella rassegna Montello in filosofia, iniziativa che nasce con l’obiettivo di portare la filosofia tra le splendide cornici dei comuni montelliani con una chiave leggera e d’intrattenimento. Scrittrice e divulgatrice filosofica, Maura Gancitano è anche co-fondatrice (con Andrea Colamedici) di Tlon, progetto di divulgazione culturale romano. L’adeguamento ai canoni di bellezza e l’estetica come tecnica politica di esercizio del potere sono i temi centrali dell’incontro, che sarà accompagnato anche da momenti musicali con lettura dal vivo e moderato da Pamela Boldrin, autrice per La chiave di Sophia.

Tlon è un progetto di divulgazione culturale che spopola sul web, fondato da Andrea Colamedici e Maura Gancitano, filosofi e scrittori. Si manifesta attraverso una Scuola di Filosofia e Immaginazione permanente, una casa editrice, una libreria teatro e un’attività di divulgazione, mescolando cultura alta e bassa, analizzando bisogni e significati del nostro tempo e mettendo in connessione l’ambiente accademico con il mondo pop. Sui social hanno creato una community ampia e attiva (+223k follower su Facebook, +224k su Instagram) attenta alle tematiche culturali e sociali.

Come autori, Andrea Colamedici e Maura Gancitano hanno scritto insieme diversi libri, tra cui La Società della performance (2018) Liberati della brava bambina (2019), Prendila con filosofia (2021) e L’Alba dei nuovi déi (2021). Collaborano ad alcune riviste come Linus e Donna Moderna. Sono le voci protagoniste di diversi podcast, in particolare Tlon – Il podcast, disponibile su tutte le piattaforme, e Scuola di Filosofie e Audible Club per Audible. Tra gli eventi di cui sono ideatori, ricordiamo la Festa della Filosofia Triennale Milano e la maratona online Prendiamola con Filosofia, tenutasi nel 2020. Come formatori si occupano di recuperare il modo originario di fare filosofia, con il dialogo e l’incontro umano, e propongono percorsi formativi in particolare su filosofia, diversity & inclusion, educazione di genere, digitale e letteratura. Hanno collaborato o tenuto lectio magistralis in molte Università italiane e all’estero.

- Montello in filosofia è un festival giunto alla terza edizione, inaugurato lo scorso 16 giugno a Volpago del Montello e coinvolge i cinque comuni del Montello - Crocetta del Montello, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Volpago del Montello e Giavera del Montello - in una rassegna di eventi che quest’anno si concluderà il 10 settembre. Intrattenimento e riflessione trovano un punto d’incontro nei dodici eventi proposti, adatti a un pubblico eterogeneo di non esperti in materia e di diverse età e interessi. Nello specifico il calendario di Montello in Filosofia propone cinque spettacoli, tre passeggiate filosofiche e quattro laboratori per bambini condotti dal dinamico duo al femminile del Trabiccolo dei sogni. Anche per questa edizione, lo scopo condiviso da La Chiave di Sophia e dalle amministrazioni montelliane è anche quello di valorizzare attraverso tutti gli appuntamenti in programma il patrimonio naturale, culturale, antropologico e storico dei tanti e bei luoghi che compongono il territorio.

PRENOTAZIONI EVENTO

info@lachiavedisophia.com

https://bit.ly/MontelloinFilosofiaMauraGancitano