ElectrifYou Roadshow nella filiale Autotorino di Villorba

Autotorino ospita l’ElectrifYou Roadshow 2022, il tour organizzato da BMW e MINI che attraversa tutto il territorio nazionale per promuovere la mobilità sostenibile. Mercoledì 25 e giovedì 26 maggio, la filiale Autotorino di Villorba (TV) offre la possibilità di immergersi nel mondo “full electric” di BMW i e MINI: un’occasione da non perdere per provare in prima persona e in modo totalmente gratuito le rispettive gamme elettrificate, prenotando un test-drive dalla durata di 30 minuti con gli Expert Driver di BMW Italia.

Saranno a disposizione i seguenti modelli:

BMW I4 M50, la prima gran coupé completamente elettrica della gamma M, che unisce sportività ultramoderna e lussuosa, grande autonomia e connettività intelligente

BMW IX xDrive50, dalle forme chiare e precise che impreziosiscono una silhouette elegante

BMW iX3, il primo SAV completamente elettrico della gamma

MINI Cooper SE ALL4 Countryman, crossover più grande e spaziosa delle classiche MINI

Nuova MINI FULL ELECTRIC, l’iconica MINI che non rinuncia al go-kart feeling anche in elettrico

Al termine della prova, potrai approfondire ogni ulteriore curiosità con i Product Expert Autotorino BMW e MINI. Consigliata la prenotazione, i posti sono limitati!

prenota qui > https://www.eventbrite.it/e/biglietti-electrifyou-roadshow-autotorino-villorba-334400860977?aff=ebdsoporgprofile