Conferenze di Età Libera - Come evitare truffe e raggiri nel web

Mercoledì 15 marzo alle ore 17:00 presso l’Aula Magna della scuola media “A. Manzoni” di Carità di Villorba si svolgerà la conferenza del ciclo Età Libera “Sicurezza: truffe e raggiri in rete”. L’incontro è gestito da Informatici Senza Frontiere, una APS nata nel 2005 che ha oggi 12 sezioni regionali, oltre 300 soci e centinaia di progetti al suo attivo. Informatici Senza Frontiere organizza corsi di informatica di base e più avanzata, in Italia e nel mondo, gratuitamente, a persone che vivono in condizioni di emarginazione, difficoltà o disagio sociale. L'associazione lavora per colmare il divario digitale anche per le persone adulte e per favorire un processo di crescita, individuale o di gruppo, che porti ciascuno a acquisire consapevolezza nell'utilizzo delle tecnologie digitali e informatiche. Nel corso dell'incontro sarà affrontato il tema delle truffe e dei raggiri a cui si può incorrere nell'uso del web e i volontari dell’associazione forniranno indicazioni e suggerimenti per un utilizzo consapevole dei dispositivi digitali al fine di ridurre i rischi per la sicurezza digitale e la privacy dell’utente.

Ingresso libero. Per informazioni: aguizzo@comune.villorba.tv.it. Tel. 04226179813