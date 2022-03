Età Libera: “Artemisia Gentileschi, una rivoluzione al femminile”

Mercoledì 23 marzo alle ore 15:30 presso la sala conferenze della Barchessa di Villa Giovannina, si terrà la conferenza “Artemisia Gentileschi, una rivoluzione al femminile”.

La relatrice, la storica dell’arte Ombretta Frezza, si concentrerà sulla figura di Artemisia Gentileschi, conosciuta spesso per il suo processo per stupro, ma che in realtà si può definire la prima femminista della storia grazie ad un carattere forte e tenace che va oltre gli stereotipi che vorrebbero le donne chiuse in casa ad essere mogli, madri e non artiste. Artemisia Gentileschi, invece, è riuscita ad affermarsi in quanto artista donna, incoraggiata dal padre Orazio, maestro del Caravaggismo . Un’affermazione che le ha permesso di avere incarichi per realizzare opere importanti da Firenze a Napoli e da Roma a Londra.

INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

In base alle norme vigenti per la prevenzione del Coronavirus, accesso consentito SOLO CON GREEN PASS RAFFORZATO E MASCHERINA FFP2 .