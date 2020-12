Continua il ciclo “Dialoghiamo”: incontro in diretta streaming con Paolo Crepet

Venerdì 11 dicembre alle ore 20:45 dalla Pagina Facebook del Comune di Villorba lo scrittore, psi-chiatra e sociologo Paolo Crepet presenterà, con la moderazione del giornalista e scrittore Guido Schittone, il libro Vulnerabili.Paolo Crepet in questo libro analizza cosa è accaduto durante i mesi di lockdown e la lenta ripartenza, e cosa ci aspetta in un presente ancora minacciato dal virus. Si concentra sulla necessità del cambiamento, che per lui significa non uccidere la speranza di poter avere un futuro diverso. “La conferenza di Paolo Crepet, realizzata con la collaborazione della Libreria Lovat, dice Francesco Soligo, assessore al Sociale e Istruzione, è il secondo appuntamento del ciclo DialoghiAmo, costituito da una serie di incontri riservati alle famiglie nell’ambito dell’anno scolastico 2020 - 2021. Vorrei ricordare che, come sempre, durante lo streaming live sarà possibile interagire con il relatore attraverso la chat del post”.