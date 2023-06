"Genitori e figli, parole per comunicare" - Con Paolo Crepet

L’evento si terrà giovedì 22 giugno 2023, ore 21

I cancelli dello Stadio del Rugby di Villorba apriranno alle 20

In caso di maltempo l’evento si terrà presso il Palateatro di Fontane di Villorba

Ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti



Nell’occasione sarà presentato in prima nazionale il suo ultimo libro dal titolo “Prendetevi la luna”

Uno stadio intero, 1.100 posti a sedere in tribuna, ad ingresso gratuito, all’ascolto del professor Crepet. È quello messo a disposizione dal Rugby Villorba e dalla Amministrazione comunale di Villorba per affrontare uno dei problemi più sentiti dalle nostre famiglie oggi. È qui che si terrà l’incontro dal titolo “Genitori e Figli. Parole per comunicare” giovedì 22 giugno 2023, con inizio alle ore 21, garantito anche in caso di maltempo grazie alla messa a disposizione da parte del Futsal Villorba del Palateatro di via Cave a Fontane di Villorba (730 posti disponibili).

L’occasione consentirà al noto psichiatra, sociologo, educatore, saggista Paolo Crepet di presentare in prima nazionale il suo ultimo libro “Prendetevi la luna”, edito da Mondadori.

I problemi più frequenti che si riscontrano in famiglia riguardano la crisi totale del dialogo. In casa non si parla più, anche gli adulti si sono adattati al modo di comunicare della e-generation, sempre più sintetico e tecnologico. Tuttavia, quello che pare evidente è che è facile capire che il dialogo con questi adolescenti tecnologici è piuttosto assente. La mancanza di dialogo e di comprensione da parte dei genitori farà sì che bambini e ragazzi si sentano abbandonati emotivamente. Grazie alla comunicazione è possibile trasmettere valori e questo è qualcosa di molto prezioso. Spiega Paolo Crepet introducendo il suo ultimo libro: "Incontro tanta gente, mi chiedo che cosa possono volere da me. Certamente una guida, una speranza, forse perfino una luce che accendo i cuori di giovani e meno giovani. C’è sete e fame di parole, di pensiero. Cercano un’eresia in un mondo codificato. Non posso che dire loro ciò che mi sono ripetuto per anni lungo il corso della mia vita: “prendetevi la luna”. Siate ambiziosi, cercate la vostra unicità”.

L’incontro, ad ingresso libero e gratuito, è promosso da un gruppo nutrito di soggetti tra i quali l’Amministrazione comunale di Villorba, l’Associazione di Mutuo Soccorso NOIXNOI, Villorba Rugby, Centro di medicina Treviso. Main partner della manifestazione è la Banca Prealpi San Biagio. Contribuiscono al buon risultato dell’evento ArredissimA, Bardin Piante e Futsal Villorba. Patrocina l’evento la Città di Villorba. L’evento vede la partecipazione della Libreria Lovat Villorba che renderà disponibile l’ultima uscita dell’autore e le precedenti.

I cancelli dello stadio saranno aperti già alle ore 20. Dalle ore 20.30 alle ore 21 si terrà un talk con i soggetti promotori dell’evento che si inserisce all’interno del tour della prevenzione. Al termine dell’evento per tutti l’opportunità del firmacopie. Per informazioni info@noixnoi.net e relazioniesterne@centrodimedicina.com



L’ingresso sarà consentito sino ad esaurimento posti.