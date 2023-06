Paolo Crepet- Prima nazionale di “Prendetevi la luna”

L’evento si terrà giovedì 22 giugno 2023, ore 21 allo stadio del Rugby di via Marconi a Catena (dietro il Palaverde)



I cancelli dello Stadio del Rugby apriranno alle 20. Ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti



Dalle 20.15 il talk “Aspettando Crepet” con gli ospiti istituzionali e gli specialisti di Centro di medicina



In libreria arriverà soltanto il 27 giugno. “Prendetevi la luna”, edito da Mondadori, l’ultimo lavoro di Crepet, sarà in prima nazionale all’evento del tour della prevenzione che farà tappa a Villorba giovedì 22 giugno. Alle ore 18 alla Libreria Lovat il passaggio di Crepet per incontrare i suoi lettori appassionati. Dalle ore 20 alle 21 il firmacopie allo stadio del rugby di via Marconi 12 a Catena di Villorba. E a seguire dalle ore 21 sul palco allestito sul terreno di gioco ci sarà l’intervento del professor Crepet su “Genitori e figli, parole per comunicare”. Un evento a partecipazione gratuita che sarà anticipato dalle ore 20.15 da un talk dal titolo “Aspettando Crepet” con la partecipazione del sindaco di Villorba Francesco Soligo, dal Presidente della Noi per Noi Flavio Salvador, dal AD Centro di medicina Vincenzo Papes e da tre specialisti di Centro di medicina Treviso, la reumatologa Margherita Pianon, il radiologo Nicola Martino e la medico dello sport Lucia Scotton.

Lo stadio per l’occasione aumenterà la sua capienza a 1.400 posti di cui 1.100 a sedere in tribuna. L’evento ad ingresso gratuito gode della collaborazione di Amministrazione comunale di Villorba, Associazione di Mutuo Soccorso NOIXNOI, Villorba Rugby, Futsal Villorba, Gruppo Alpini Villorba, Croce Azzurra, Centro di medicina Treviso. Main partner della manifestazione è la Banca Prealpi San Biagio. Contribuiscono al buon risultato dell’evento ArredissimA, Bardin Piante. Patrocina l’evento la Città di Villorba, con il supporto della Polizia locale e la squadra di emergenza. L’evento vede la partecipazione della Libreria Lovat Villorba che renderà disponibile l’ultima uscita dell’autore e le precedenti.



I cancelli dello stadio saranno aperti già alle ore 20. L’ingresso sarà consentito sino ad esaurimento posti. Anche al termine dell’evento, per tutti l’opportunità del firmacopie. Per informazioni info@noixnoi.net e relazioniesterne@centrodimedicina.com Per chi non potrà seguire in presenza è garantita la diretta streaming al canale YouTube di Centro di medicina, al link https://www.youtube.com/watch?v=GStLsLvwu5k, la live rimarrà visibile nei circuiti internet e social dei promotori dell’evento.