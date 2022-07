E...state a Villorba 2022: terzo appuntamento con il Jazz

Venerdì 8 luglio, alle ore 21:15 in piazza Aldo Moro ritorna Villorba in Jazz con la serata “Swing a go go”. Il Blue notte sextet, accompagnato dall’esibizione di alcune coppie di ballerini della scuola di ballo Bounce Swing Lovers con l’intento di far conoscere come si divertivano i giovani dell'epoca, proporrà il sound swing degli Anni 40 e 50, periodo in cui la musica swing era la musica più popolare negli Stati Uniti. Le big band nere guidate da artisti come Duke Ellington, Jimmie Lunceford, Bennie Moten, Cab Calloway, Earl Hines e Fletcher Henderson pianisti Fats Waller e Teddy Wilson; i trombettisti Louis Armstrong, Roy Eldridge, e poi quelle bianche con sopratyutto Benny Goodman , hanno fatto ballare intere generazioni , prima in america e poi in tutta Europa.