Ritorna la sagra di Fontane!

Si inaugura mercoledì 8 settembre la Sagra di Fontane 2021 organizzata dal locale Gruppo Parrocchiale e rimarrà aperta sino al 14 settembre. Quest’anno, con precisa osservanza delle norme in essere per contrastare la pandemia da Covid 19, la sagra avrà in funzione solo lo stand gastronomico. Per accedere alla struttura sarà necessario essere muniti di Green Pass e prenotare via WhatsApp al numero 3471659347 indicando nome e cognome, numero di persone, la data prescelta e il turno (I dalle 18:30 alle 20:30 e II dalle ore 20:30).



Le serate gastronomiche, he avranno sempre carne grigliata, pesce fritto e baccalà, saranno dedicate alla pizza l’8 settembre in collaborazione con la Pizzeria Regina e alla Paella il 10 settembre in collaborazione con “Rosa Pesca”. Altri momenti speciali previsti: il 12 settembre, la trippa di mattina (ore 8:30) e lo spiedo di mezzogiorno; il 13 settembre dopo la preghiera e benedizione dei bambini il nutella party, infine, il 14 settembre alle 22:30 gran finale con estrazione della lotteria e taglio della torta gigante.