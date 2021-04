La prevenzione oncologica al femminile, incontro in diretta streaming

In Veneto il punto di riferimento sull’andamento dei tumori in Veneto è il Registro regionale che stima nel 2017 i seguenti dati: 30.918 casi di tumore, dei quali 16.168 hanno interessati gli uomini e 14.750 le donne. Tra i 5 tumori più frequentemente diagnosticati in Veneto e proporzione sul totale dei tumori per sesso, le donne si ammalano maggiormente di tumore al seno con 4.817 casi ( 32.7%). Seguono: Colon retto e ano, 1.552 casi ( 10.5%), Polmone 1.000 casi ( 6.8%), Tiroide 721 casi (4.9%) e Corpo dell'utero 665 casi ( 4.5%).

Per sottolineare l’importanza della diagnosi precoce e dei corretti stili di vita, a pochi giorni dalla conclusione della XX edizione della settimana della prevenzione oncologica, Centro di medicina Treviso, con sede a Villorba, promuove un incontro in diretta streaming in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Villorba, della Lilt Treviso e di Acli Treviso, che si terrà mercoledì 7 aprile 2021, ore 18.30 a partecipazione gratuita sulla pagina facebook del Comune di Villorba https://www.facebook.com/ComuneVillorba/

L’incontro in diretta streaming, dal titolo “La prevenzione per la donna e i controlli da fare: quali e quando” vedrà la partecipazione delle specialiste del Centro di medicina Treviso, con sede a Villorba, Lorena Conte, Ginecologa, e Stefania Gava, Radiologa Senologa.

Ad introdurre l’incontro Francesco Soligo, Assessore politiche sociali Comune di Villorba, Alessandro Gava, Presidente Lilt Treviso.

Tra i temi che saranno toccati: familiarità ed ereditarietà sono la stessa cosa? a che età la prima visita ginecologica? i vaccini per combattere gli Human papilloma virus si possono fare solo da bambine o anche in età più avanzata? Anche i maschi traggono vantaggio dalla vaccinazione?

La pillola fa bene o fa male? come riconoscere se il seno è denso? quando va fatta l'ecografia mammaria? Quando ricorrere ai test genetici?

A moderare l’incontro Marco Ceotto, giornalista. Oltre alle domande in diretta sulla pagina facebook del Comune di Villorba https://www.facebook.com/ComuneVillorba/ sarà possibile partecipare scrivendo a tourprevenzione@centrodimedicina.com