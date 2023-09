Memorie a Villorba: storie di emigrazione

Mercoledì 6 settembre alle ore 21:15 nella sala conferenze della Barchessa di Villa Giovannina verrà proiettato in anteprima la prima parte del lungometraggio in due tempi “Memorie a Villorba. Il dilemma: partire o rimanere?” Il film è stato ideato e realizzato dal Gruppo Teatro del Progetto Giovani del Comune di Villorba in collaborazione con Teatro che Pazzia di Marco Sartorello e con il contributo della Regione del Veneto nell’ambito delle iniziative culturali a sostegno dell’identità veneta.

La prima parte del lungometraggio che verrà proiettata (ingresso libero) mercoledì sera è stata realizzata tra il 2022 e il 2023, e farà conoscere al pubblico una tipica famiglia contadina di Villorba che nel 1938 decise di partire per la Sardegna in cerca di fortuna, affidandosi alle voci propagandistiche dell’epoca che suggerivano di lasciare la Penisola abbandonando l’attività contadina locale. Una famiglia le cui scelte e discussioni daranno la possibilità agli spettatori di approfondire le origini della Città di Villorba e di comprendere le motivazioni che la legano alla gemellata città sarda di Arborea.

«Il secondo tempo del lungometraggio - dice il sindaco Francesco Soligo - come previsto dal progetto sarà realizzato tra il prossimo autunno e la primavera 2024 proprio ad Arborea e racconterà di come la famiglia sia arrivata in Sardegna e di come i suoi componenti siano stati coinvolti nella vita del lavoro di Bonifica. Sono storie legate alla nostra migrazione e di come i legami con la terra di appartenenza non si siano persi, ma trasformati in virtuosa collaborazione».