Conferenze di Età Libera: ecco "Un palco all’opera" col Rigoletto

Il musicologo Giuliano Simionato presenterà mercoledì 25 gennaio alle ore 17:00 nell’Aula Magna della Scuola Media “A.Manzoni” di via Galvani a Carità di Villorba l’opera Rigoletto di Giuseppe Verdi, una delle più sentite e celebri del grande compositore. La conferenza del ciclo Età Libera nasce sulla scia dei fortunati appuntamenti "Un palco all’opera" varati quasi un ventennio fa insieme con Paolo Trevisi, indimenticato regista e assessore alla cultura.

L’opera Rigoletto andò in scena alla “Fenice” di Venezia nel 1851 su libretto di Francesco Maria Piave e costituisce assieme a Traviata e Trovatore la cosiddetta trilogia popolare in cui si afferma pienamente il drammatico di Verdi. Il relatore ne illustrerà i brani più celebri, a confronto anche con i migliori interpreti. È noto come Strawinski, a fronte della musica d’avanguardia del primo Novecento, esaltasse quest’opera per la sua genuina invenzione e per la sua forza drammatica.