ParCarità, musica e streetfood allo skatepark di Villorba

Domenica 16 giugno dalle 10 alle 22 nell’area dello skatepark, accanto a Villa Giovannina, torna il grande evento “ParCarità” con street food, contest di skateboard, frisbee, musica, breakdance, esposizioni artistiche e attività laboratoriali. L’iniziativa, organizzata dalle realtà che co-gestiscono lo skatepark “Parkarità”, la sala prove MagicBus e dal Comune di Villorba con il supporto della Cooperativa Kirikù – che a Villorba gestisce anche il Progetto Giovani e l’educativa di strada –, sarà un’intera giornata da trascorrere con gli amici o in famiglia.

Il programma prevede diverse attività coprogettate assieme ai ragazzi e alle ragazze che animano lo skatepark “Parkarità” nell’area ex Monfort. Nell’arco della giornata si succederanno skate contest federali organizzati da TrevisoSkateboarding e non federali proposti da Parkarità e Pink Skate Crew, dedicati a diverse età e con premi messi a disposizione da MarkerShop, Broke Clothing e DaB TheDevil, ma anche performance e free skate. E poi ancora i food truck di Osteria Canova e Takanà, il live painting di Postfrodo di TCBF e di Giacomo Jah Bettega assieme ai ragazzi che hanno partecipato al Laboratorio di StreetArt promosso dal Progetto Giovani. Sarà presente inoltre una “Chill Out Zone” per rilassarsi all’ombra degli alberi, un’area esposizioni artistiche e laboratori creativi dei Giovani di Croce Rossa Treviso e Legambiente Treviso con le artiste “Ceci & Già”, nonché piccoli produttori artigianali locali, la “Frisbee area” e la “Fingerboard area” dedicata allo “skate tascabile”, un’area musica con MagicBus che vedrà protagonisti Saratoghi, Uroborus, Wof e diversi giovani rapper, tra i quali la giovane talentuosa Lilith, che accompagnerà anche la battle di breakdance con BluRoyals. Il “ParCarità” sarà una grande festa da trascorrere insieme agli amici e in famiglia, all’insegna di attività creative a misura di ragazzi.

L’evento avrà luogo allo Skatepark “Parkarità”, nell’area ex Monfort accanto al parco di Villa Giovannina, concepito dalla Cooperativa Kirikù come punto centrale di tutta la progettualità educativa villorbese, soprattutto alla luce dei lavori strutturali che l’amministrazione intende svolgere nei prossimi mesi per attrezzare l’area e renderla sempre più a misura delle generazioni più giovani. Il post-ParCarità proseguirà mercoledì 19 giugno con un laboratorio di Street Photography, concepita come pratica pedagogica di conoscenza di sé e del territorio circostante; è anche previsto un piccolo concorso fotografico per una decina di ragazze e ragazzi tra gli 11 e 17 anni con i quali verrà fatta un'esplorazione del territorio guidata dall’esperto di Urbex, Paolo Delli Carri. Le dieci foto selezionate verranno pubblicate sui social Facebook e Instagram del Progetto Giovani di Villorba e stampate per esporle nella sede di via Martiri della Libertà 4 a Carità il 26 giugno alle 16; in quella data verrà scelta assieme la foto migliore grazie alla collaborazione di un fotografo professionista che accompagnerà i ragazzi a comprendere alcuni aspetti della fotografia, in particolare quella di strada.