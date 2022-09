Sagra di Fontane di Villorba, al via l'edizione 2022

Prezzo non disponibile

La Sagra di Fontane, tradizionalmente legata alla festa della natività della Beata Vergine Maria, torna dal 2 al 4 e dal 9 al 13, settembre. Dopo la sosta del 2020 a causa della pandemia, e un’edizione 2021 organizzata con molte incertezze la scelta degli organizzatori del Gruppo Parrocchiale è stata quella di puntare per il 2022 su un momento semplice e conviviale. Ritorneranno le giostre per i bambini, la pesca di beneficenza, il chiosco con i panini e birre speciali e lo stand gastronomico, aperto dalle ore 19:00, dove sarà possibile ordinare oltre alla grigliata di carne e alla frittura di pesce, il piatto forte della sagra: il baccalà alla vicentina. Tra gli appuntamenti gastronomici speciali e su prenotazione (telefonare al 3471659347), domenica 11 settembre alle ore 12:30 sarà possibile assaggiare lo spiedo. Martedì 13 settembre, in serata e a chiusura dell’evento, ci sarà invece il taglio della torta gigante che sarà offerta a tutti i presenti.