Fino al prossimo 18 dicembre la Barchessa di Villa Giovannina ospiterà la mostra Storie a Scatti: Fotografe. Le protagoniste delle arti visive dal primo dopoguerra ad oggi. La retrospettiva, inaugurata il 4 novembre, è organizzata dal Comune di Villorba in collaborazione con l'Associazione Culturale Mandr.agor.art. La rassegna, che è a cura di Maria Francesca Frosi e di Dionisio Gavagnin, nasce come omaggio alla creatività femminile, sia in termini tecnici sia tematici. La produzione artistica femminile si distingue da quella maschile per una specificità determinata da una sensibilità distinta per ragioni di natura, di cultura e di ruolo societario. Così la mostra si trasforma in un’indagine sulla specificità dello sguardo femminile che punta i riflettori sulle conquiste e i contributi che la donna ha apportato nella storia delle arti visive attraverso quattro capitoli (Ricerca del sé fra identità femminile e ruoli sociali, Simpatie, Donne moda e costume, Sul Pezzo. Dentro all’attualità) raccontati in 100 opere originali e vintage, realizzate da altrettante importanti fotografe, da Tina Modotti a Gerda Taro, da Lisette Model a Diana Arbus e artiste, da Gina Pane a Marina Abramovic, da Ketty La Rocca a Sophie Calle. La mostra rimarrà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Il sabato, la domenica e i festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00, mentre il giorno di chiusura sarà il martedì.

Il biglietto intero è di 7 euro, il ridotto (-26 anni, +65 anni) di 5 euro, il ridotto (+7, - 14 anni e residenti nel Comune di Villorba) è di 2 euro. Le visite guidate costano 7 euro a persona. Il catalogo di 204 pagine, edizioni Mandr.agor.art costa 10 euro.