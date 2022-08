E…state a Villorba: ecco lo spettacolo "Tongo e il tesoro dei Nibelunghi"

Venerdì 5 agosto alle ore 21:15 sul sagrato della Chiesa Parrocchiale di Villorba ritorna il teatro con uno spettacolo di animazione teatrale-comico, di Marco Trevisan in collaborazione con l’associazione Tetro che Pazzia, adatto per famiglie e bambini dai 6 anni in su. Lo spettacolo, dal titolo “Tongo e il tesoro dei Nibelunghi” è il penultimo appuntamento del calendario di E…state a Villorba.

Non è uno spettacolo volto al solo sfoggio di capacità tecniche, ma l’obiettivo è di mettersi a disposizione dello spettatore ed aiutarlo ad entrare in relazione con lo spazio, con la storia e con le varie figure necessarie per costruire uno spettacolo, tutelandolo, ma chiedendogli pure di mettersi in gioco. Infatti Tongo chiederà aiuto al pubblico che si troverà a svolgere ruoli cruciali per la riuscita dello spettacolo, come il macchinista, il narratore e l’illuminotecnico.

La trama: Tongo clown dall’animo impavido, vuole in questa occasione vestire i panni del coraggioso eroe germanico Sigfrido, che per amore della principessa Crimilde, cerca di recuperare il tesoro dei Nibelunghi, popolo di mastri nani che vivono nelle viscere della montagna. L’impresa sarà piena di pericoli e insidie tra le quali la più ardua sarà sconfiggere il mastodontico drago Fafnir, messo di guardia al tesoro. Ma ecco che nella ballata compare un altro personaggio chiave: la bellissima valchiria di nome Brunilde, vergine guerriera al servizio di Odino, innamorata del giovane ed affascinante Sigfrido che gli porta in dono un possente artefatto: la spada magica Balmung , l’unica in grado di scalfire l’armatura del temibile drago.

INGRESSO LIBERO, in caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Palateatro di Fontane. Per informazioni, tel. 04226179813-810.