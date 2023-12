Villorba, oltre il limite: il recordman Venturini al confronto con gli specialisti medici

Venerdì 26 gennaio alle 20:30 nella Barchessa di Villa Giovannina incontro gratuito fino ad esaurimento posti

Interverranno l’oculista Nicola Zemella ed il neurologo Sandro Zambito Marsala di Centro di medicina Treviso Villorba

Incontro organizzato dal Comune di Villorba nell’ambito della rassegna “Dialoghiamo”



Sarà Paolo Venturini, l’ultrarunner padovano, il protagonista dell’incontro gratuito aperto al pubblico fino ad esaurimento posti che si terrà venerdì 26 gennaio alle 20:30 nella Barchessa di Villa Giovannina, organizzato dal Comune di Villorba nell’ambito della rassegna “Dialoghiamo”.

Atleta delle Fiamme Oro, vice ispettore della Polizia di Stato, inquadrato nel Reparto mobile, nel talk show curato dai giornalisti Mauro Gentile e Marco Ceotto porterà con sé l’esperienza di tutta una serie di traguardi sul piano psicofisico che gli hanno permesso di spingere tutto il suo essere in imprese che ancora oggi, si possono categorizzare sotto il nome di record.



La più recente è senza dubbio quella che l’ha visto sul valico del Khardung (considerato il più alto del mondo) nella parte indiana dell'Himalaya, dove ha corso per più di 20 chilometri a quota 5.602 metri, in 2 ore 52 minuti e 53 secondi, a pochi chilometri dai confini con Cina e Pakistan.



L’incontro dal titolo “La prevenzione possibile. Quando la prestazione fisica si spinge oltre la normalità”, nasce con lo scopo di far comprendere come farsi trovare in un buono stato di salute possa prevenire in caso di difficoltà eventi nocivi al fisico.



Inoltre, di prevenire eventuali situazioni critiche e di stress durante la prestazione fisica imparando a riconoscere i segnali di allerta che il nostro fisico ci manda.

Attraverso il confronto con chi si spinge oltre i limiti per competizioni o imprese sportive molto impegnative, come può avvenire nelle imprese di Paolo Venturini, comprendere con l’aiuto degli specialisti di Centro di medicina Treviso Villorba, l’oculista Nicola Zemella (primario dell’Oculistica dell’Ospedale di Conegliano) ed il neurologo Sandro Zambito Marsala (dell’Ospedale San Martino di Belluno), l’importanza di porsi dei limiti oltre ai quali è raccomandabile non andare per salvaguardare il proprio benessere e buono stato di salute. Tra i temi che verranno toccati: il binomio percezione visiva e capacità di muoversi correttamente nello spazio, il rapporto con la fatica e lo sforzo fisico intenso e l’importanza di una corretta idratazione.



L’incontro, organizzato dal Comune di Villorba nell’ambito delle rassegne “Dialoghiamo” e “tour della prevenzione”, è gratuito ed aperto al pubblico fino ad esaurimento posti.