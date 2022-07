Viña Escondida: sorsi, morsi, arte e musica a Ca' di Rajo

? VENERDÌ 5 AGOSTO ?

Bentornati a ? VIÑA ESCONDIDA ? sorsi, morsi e musica

? ? ? ? ? ? ? ?

Cenare e ballare sotto un cielo ricamato di luci e vigneti, in una vera propria cattedrale verde.

Ca’ di Rajo, la cantina di San Polo di Piave (TV), è pronta ad ospitare la terza e ultima grande serata dell’evento "Viña Escondida" organizzato da Nolita Crazy Lab e Ca’ di Rajo Wines.

Goditi la notte dalla magica bellussera, dalle 20.00 alle 3.00

per cenare, vivere fantastiche esperienze di gusto, cantare e ballare.

Live Dinner Music: Como Queres

Deejay: Thomas Carbonera

Cena in collaborazione con Ristorante Ecc.mo (Motta di Livenza)

Special Wine Theme: selezione di vini autoctoni della famiglia Ca' di Rajo

Degustazioni Vini al Calice Ca' di Rajo Wines

Birre Artigianali by Birra Couture

Premium Cocktails

e tante altre cose da scoprire...

? ? ? ? ? ? ? ?

Dalle 20.00 fino a mezzanotte possibilità di cenare e stuzzicare con le golose proposte della cucina "Eccellentissimo":

Cena seduta solo su prenotazione

? ? ? ? ? ? ? ?

Il costo della cena varia a seconda delle portate scelte. SOLO SU PRENOTAZIONE.

? ? ? ? ? ? ? ?

INGRESSO GRATUITO

#infoline

? 0422.855885

? 3921231235

Via del Carmine, 2/2, Rai di San Polo di Piave TV